Канберра, 2 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Запрет на международные авиарейсы и любые поездки в Австралию был официально продлен до 17 декабря. Об этом 2 сентября в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Грег Хант, передает телеканал Nine News.

Олег Кугаев До встречи, Австралия!

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«Мы продлили постановление по укреплению безопасности до 17 декабря в соответствии с рекомендациями врачей, что, конечно, ни для кого не является сюрпризом», — подчеркнул министр.

Отмечается, что запрет распространяется на круизные суда, выездные рейсы и торговые точки в международных терминалах.

Ранее авиакомпания Qantas сообщала, что готова начать осуществление международный рейсов с середины декабря, а премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян заявила, что хочет, чтобы жителям ее штата было разрешено выезжать за границу после того, как 80% населения будут полностью вакцинированы от COVID-19, что может произойти к концу ноября.