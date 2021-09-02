Чебоксары, 2 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Спортсменка из Чувашии Елена Иванова завоевала серебряную медаль на Параолимпиаде в Токио. С получением награды её поздравил глава республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru 10 августа 2021 года. Глава Чувашии Олег Николаев пообщался по дистанционной связи с паралимпийскими спортсменами из Чувашии

Легкоатлетка Елена Иванова стала серебряным призёром в беге на 100 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (класс Т36). В финале она пробежала дистанцию за 14,6 секунды, уступив китайской сопернице Юцинь Ши. Победительница пробежала за 13,61 секунды, побив мировой рекорд.

Глава Чувашии Олег Николаев по телефону поздравил Елену Иванову с завоеванием «серебра», отметив, что в республике болели за неё, поблагодарив «за яркую страницу в истории чувашского спорта».

«Вы показали высокий результат и достойно защитили спортивную честь России и Чувашии», — подчеркнул руководитель региона, отметив, что эта медаль — награда за «мастерство, трудолюбие и волю к победе».

Отметим, что 2 сентября в секторе для прыжков выступит Сергей Бирюков, 5 сентября в марафонском беге примут участие Денис Гаврилов и Сергей Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Параолимпиаде в 2012 году Елена Иванова принесла сборной России три золотые медали, став лучшей в беге на 100 и 200 метров, а также в составе эстафетной команды.

Напомним, что на Олимпиаде в соревнованиях по прыжкам с шестом стала серебряным призёром Анжелика Сидорова, которая в составе российской команды представляет Москву и Чувашию.