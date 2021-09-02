Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Члены администрации президента США Джо Байдена демонстрируют нежелание отвечать на острые вопросы, касающиеся поспешного вывода американских войск из Афганистана, сообщает Daily Caller.

Издание отмечает, что 1 сентября официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга для прессы не стала касаться темы о том, что среди оставшихся в Афганистане людей могли быть американские журналисты. Так, вопрос о представителях прессы, возможно, оставленных в Афганистане, подняла корреспондент Fox News в Белом доме Жаки Генрих. По ее словам, приоритетные группы не удалось эвакуироваться, в связи с чем она задала вопрос о том, были ли подготовленные планы на непредвиденные случаи.

«Важно помнить, что 120 тыс. человек покинули аэропорт [Кабула]. Выехали из страны», — отметила Псаки, не отвечая напрямую на вопрос о возможных планах.

Основное внимание Псаки уделила тому, как американские власти сообщали своим гражданам, находящимся в Афганистане о месте и способе их эвакуации.