Благовещенск, 2 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Из бюджета Амурской области готовы выделять деньги на финансирование второго высшего образования для жителей региона. Речь идёт о дистанционном обучении в вузах страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

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Цель такой инициативы — дать амурчанам больше возможностей для развития и подготовить высококвалифицированные кадры. После окончания обучения, надеются в правительстве Приамурья, получившие второе высшее образование люди останутся работать в регионе. На реализацию этого проекта собираются потратить 13 млн рублей. Получить бесплатное второе высшее образование амурчане смогут по 40 профессиям.

«Мы стремимся всесторонне поддерживать молодых профессионалов региона. С прошлого года студентам колледжей, демонстрирующим успехи в учебе, выплачивается губернаторская стипендия. Отличники получают по 12 тысяч рублей два раза в год. С этого года ребята, совмещающие хорошую учебу и работу по профилю, также поощряются, размер единовременных выплат — 30 тысяч рублей. Проект «Два диплома» ориентирован на студентов вузов. Как мы все знаем, Конституция РФ гарантирует получение только одного диплома на бюджетной основе. Расходы на второй диплом готов взять на себя бюджет области», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатном получении второго высшего «творческого» образования. Инициатива коснется только высшего образования в области искусств.