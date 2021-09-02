Жителям Приамурья оплатят получение второго высшего образования
Благовещенск, 2 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Из бюджета Амурской области готовы выделять деньги на финансирование второго высшего образования для жителей региона. Речь идёт о дистанционном обучении в вузах страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.
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Цель такой инициативы — дать амурчанам больше возможностей для развития и подготовить высококвалифицированные кадры. После окончания обучения, надеются в правительстве Приамурья, получившие второе высшее образование люди останутся работать в регионе. На реализацию этого проекта собираются потратить 13 млн рублей. Получить бесплатное второе высшее образование амурчане смогут по 40 профессиям.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатном получении второго высшего «творческого» образования. Инициатива коснется только высшего образования в области искусств.