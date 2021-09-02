Сеул, 2 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Вице-премьер, министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон посетит Южную Корею с официальным визитом с 6 по 8 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаг Камбоджи

По их словам, в ходе визита глава МИД Камбоджи встретится с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном.

По мнению представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи, данный визит поспособствует укреплению двустороннего сотрудничества в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений, которое страны отпразднуют в 2022 году.

Известно, что в этот же период состоится онлайн встреча представителей Южной Кореи и стран бассейна реки Меконг.