Владивосток, 2 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В рамках Восточного экономического форума, открывшегося сегодня, 2 сентября, во Владивостоке, организована выставка известных забайкальских скульпторов: Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова.

Пресс-служба правительства Забайкалья Открытие выставки «Забайкалье. Полет» на Восточном экономическом форме с участием губернатора Забайкалья Александра Осипова и скульптора Даши Намдакова

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Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, экспозиция рассказывает о неповторимой и самобытной культуре коренного народа региона, где родились и черпали свое вдохновение многие деятели культуры и искусства, получившие известность далеко за пределами своего края.

«Удивительная и великая своей историей, силой и энергетикой забайкальская земля рождала и продолжает рождать великих людей. И эта энергия, история, сплав духа человеческого и природы наилучшим образом отражаются в произведениях наших скульпторов», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

«Немного необычное ощущение. Обычно выставки проходят в музеях и галереях. Но тем не менее, это здорово, что на таком мероприятии мы можем представить наш Забайкальский край», — комментирует сам Даши Намдаков.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из площадок открывшегося во Владивостоке шестого Восточного экономического форума стала «Улица Дальнего Востока». Сегодня, 2 сентября, павильон Забайкалья посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Он особенно заинтересовался тем, как развиваются ГОКи, какую планку для себя ставят и каких результатов добиваются.

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