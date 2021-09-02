Самара, 2 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Сухая трава загорелась в Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Mchs.rk.gov.ru Травяной пожар

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Сообщается, что вечером 1 сентября спасатели Жигулевска получили информацию о том, что в 75 лесном квартале загорелась сухая трава на площади 0,62 га. По тревоге были подняты 40 огнеборцев на девяти единицах техники. Им удалось оперативно локализовать пожар, при этом горение пока продолжается.

Сейчас специалисты принимают все необходимые меры по ликвидации пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области запретили любительскую и спортивную охоту. Этот запрет будет действовать до установления в области третьего класса пожарной опасности.