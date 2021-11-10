Москва, 2 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Просроченная задолженность жителей России перед банками в начале сентября вырастет до рекордной отметки в 955 млрд рублей, а уже в следующем году превысит 1 трлн рублей. Об этом 2 сентября сообщил президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, его слова приводят «Известия».

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"Наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки», — рассказал эксперт.

Также он пояснил, что часто потребительский кредит является для потребителя вторым или третьим и с учетом того, что он не является залоговым, в случае появления трудностей в финансовом плане человек в первую очередь перестает платить именно по такому кредиту.

При этом Мехтиев уточнил, что несмотря на рекордный рост суммы задолженности жителей РФ перед банками, ее доля в общем портфеле на данный момент не превышает 4,2% и с начала года она даже несколько уменьшилась (на 0,3 п. п.).

В то же время, отмечается, что Центробанк контролирует эту ситуацию, так согласно последним исследованиям, в среднесрочной перспективе объем проблемных задолженностей может возрасти. Как считают эксперты, негативное развитие событий в этом вопросе может произойти в случае отказа банков от консервативной политики кредитования и резкого снижения платежеспособности населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа доцент кафедр финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что основной фактор, способствующий в РФ росту долговой нагрузки, — это неопределенность в экономике.