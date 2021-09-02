Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Российская теннисистка Камила Рахимова вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Теннис

В матче второго круга Рахимова одержала победу над соотечественницей Екатериной Александровой. Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Рахимова два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, шесть ошибок на подаче и один брейк.

В третьем круге Рахимова сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.