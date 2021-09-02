Мельбурн, Австралия, 2 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Виктория станет первым штатом Австралии, запретившим публичную демонстрацию нацистской символики в рамках новых законодательных изменений. Об этом 2 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Правительство штата Виктория также расширит меры по защите граждан от оскорблений по признаку расы и религии, включая пол, гендерную идентичность, сексуальную ориентацию, инвалидность и статус ВИЧ/СПИДа.

Ожидается, что запрет на публичную демонстрацию нацистской символики будет принят в первой половине 2022 года.

«Все формы ненависти неприемлемы, и им нет места в Виктории — расширение наших законов против очернительства в целях защиты большего числа жителей Виктории дает четкий сигнал о том, что такое мерзкое поведение недопустимо», — говорится в заявлении генерального прокурора штата Жаклин Саймс.