Тюмень, 2 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Тюменцу, осуждённому за грабёж, апелляционная инстанция сократила срок лишения свободы на один месяц. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

frankieleon Ограбление

Осуждённый Денис Х. почти семнадцати лет скрывался от правосудия. Его заочно осудили за грабёж, совершённый 19 ноября 2003 года в Тобольске с двумя подельниками. Они напали на хозяина на квартиры, где похитили мобильные телефоны, часы, золотое кольцо, видеотехнику. Общий ущерб тогда составил чуть более 32 тыс. рублей.

Налётчиков вычислили, задержали и привлекли к уголовной ответственности. До вынесения приговора все подсудимые находились под подпиской о невыезде. В день вынесения приговора судья сделала небольшой перерыв. Этой паузой воспользовался Х., сбежав из здания суда.

Он успешно скрывался, обзавёлся семьёй. Тем временем его подельники отбыли наказание. После задержания и заключения Денис Х. пытался уменьшить срок лишения свободы, назначенный судом. В итоге он проведёт в колонии два года и пять месяцев.