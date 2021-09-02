Челябинск, 2 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Бывший сотрудник администрации Челябинска Александр Р. стал фигурантом уголовного дела о совершении смертельного ДТП. Погиб 70-летний мужчина, а 37-летняя женщина попала в больницу, пишут СМИ.

ДТП

Авария произошла вечером 27 августа в Агаповском районе. Машина Renault Koleos сбила двоих человек. Мужчина скончался на месте. Автомобиль уехал с места ДТП, однако уже утром 28 августа его и водителя нашли в Челябинске, пишет 74.ru.

Сейчас по факту ЧП идёт расследование. Сам экс-чиновник не стал комментировать сотрудникам издания эту ситуацию, сославшись на занятость.