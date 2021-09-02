Владивосток, 2 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Камчатка в настоящее время в полной мере не развита для туризма. Увидеть жемчужину, а именно так называют регион, в том числе и президент РФ Владимир Путин, могут элитные туристы. Реализация проекта «Три вулкана» позволит сделать уникальный край доступным для туристов со средним достатком, об этом на сессии «Развиваем.ДВ: как привлечь инвестиции на Дальний Восток?» в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября заявил генеральный директор ООО «Васта Дискавери» Сергей Бачин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Центральная деревня туристического кластера будет рассчитана на 1 тыс. номеров. Всего на территории будет 2 тыс. номеров.

Планируется инвестировать в проект более 40 млрд рублей частных денежных средств. В 2023 году планируется начать строительство, которое завершится к 2026 году. Будет создано порядка 3 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке пока нет возможности в полном объёме использовать низкосортную древесину. В связи с этим генеральный директор ООО УК «РФП Групп»Константин Лашкевичобратился с просьбой к руководству страны сделать переходный период перед введением полного запрета на экспорт необработанного леса. Об этом он заявил в рамках бизнес-диалога «Россия-Китай» на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке.