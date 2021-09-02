Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Дарья Касаткина

В матче второго тура Касаткина одержала победу над представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и 5 из 9 брейков.

В третьем круге Касаткина сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.