Тбилиси, , 08:29 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Тбилиси. Об этом он заявил 1 сентября, представляя от своей партии «За Грузию» кандидатов в депутаты горсовета столицы в мэры ряда городов.

Георгий Гахария © Первый канал Грузинского телевидения

«В целях солидарности каждому из наших кандидатов в мэры, которым приходится сегодня бороться за интересы граждан Грузии в крайне тяжелых условиях, … заявляю, что вместе с вами включаюсь в борьбу за пост мэра Тбилиси», — сказал Гахария.

Ранее свои кандидатуры на пост мэра грузинской столицы выдвинули действующий глава Тбилиси Каха Каладзе и лидер самой крупной оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 2 октября. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны должны показать своё отношение к правящей партии «Грузинская мечта».

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