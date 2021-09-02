Москва, 2 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Московская служба занятости предлагает безработным горожанам около 400 тысяч рабочих мест. Это рекордное количество, в 2,5 раза больше, чем до пандемии коронавируса, сообщается на портале мэра столицы.

News.at Безработный

Наибольшее число вакансий в базе данным столичной службы занятости отмечается в сфере оптовой и розничной торговли — более 81 тысячи предложений. Особенно востребованы продавцы, специалисты по работе с клиентами, кассиры и администраторы торговых залов.

Также доступно около 65 тысяч вакансий в сфере сервисной индустрии. Требуются повара, официанты, администраторы и массажисты. Востребованы специалисты в ИТ-сфере — около 56 тысяч преждлжений. Спрос на них превышает предложение в 27 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Москве уровень безработицы снизился до 0,55% и составил не более 39,9 тыс. человек.

Читайте подробнее: Уровень безработицы в Москве достиг минимальных значений