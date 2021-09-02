Москва, 2 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Футболисты сборных России и Хорватии сыграли вничью в четвертом матче отборочного турнира Чемпионата мира — 2022.

Алексей Колчин ИА REGNUM За сборную России

Встреча состоялась на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, сборная Хорватии осталась лидером группы с семью очками. Сборная России (7 очков) уступают сопернику за счет дополнительных показателей. Далее идут Словакия (6 очков), Кипр, Словения и Мальта (по 4 очка).

Четвертого сентября Россия сыграет в гостях с Кипром, седьмого сентября — дома с Мальтой. В октябре и ноября подопечные Валерия Карпина сыграют со Словакией, Словенией и Кипром.

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа главный тренер национальной команды Валерий Карпин на пресс-конференции в Москве сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не вошёл в состав сборной России по футболу на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022.

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