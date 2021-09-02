Чита, 2 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 2 сентября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привит уже 320 431 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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Завершили вакцинацию 289 942 человека (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной).

За сутки первую дозу инъекции получили 1338 жителей региона, завершена вакцинация еще у 2720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 сентября Забайкалье готово приступить к ревакцинации от коронавируса.

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