Владикавказ, 2 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Северной Осетии женщина бросила в реку своего ребенка. Мальчика удалось спасти, а против матери возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство малолетнего», сообщили 2 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

Инцидент произошел в Кировском районе 1 сентября. Утром, около 10:30, в семье 39-летней женщины разразился скандал, после которого она взяла троих несовершеннолетних детей и направилась к реке. Здесь она кинула с берега в Терек своего девятилетнего сына. Второй ребенок бросился на помощь брату. Он остановил проезжавшую мимо машину, и её водитель спас мальчика.

В настоящее время следствие ходатайствует об избрании в отношении женщины меры пресечения, которая будет способствовать обеспечению безопасности детей. Устанавливаются условия проживания детей в семье и все причины случившегося.