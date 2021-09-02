Уфа, 2 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Светомузыкальный фонтан начал работать на Советской площади в Уфе. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Анна Алябьева ИА REGNUM Фонтан

Фонтан был смонтирован в рамках проекта комплексного благоустройства Советской площади, ключевым архитектурным объектом которой станет памятник Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Реконструировать эту площадь начали летом прошлого года. Ее территория была расширена на шесть метров.

«Мы завершаем первую очередь реконструкции Советской площади. Новый фонтан стал очень сложным техническим сооружением и во всех смыслах ярким объектом. В следующем году мы возведём здесь арочный ансамбль и установим памятник легендарному комдиву Минигали Шаймуратову», — приводит пресс-служба слова главы республики Радия Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что к 450-летию Уфы планируют построить и реконструировать десять объектов.