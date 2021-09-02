Канберра, , 08:38 — REGNUM Офис премьер-министра Австралии Скотта Моррисона планирует отклонить заявку на получение доступа к документам, связанными со скандалом вокруг строительства пригородных автостоянок на сумму 660 миллионов австралийских долларов ($486 млн), утверждая, что это «существенно и необоснованно помешает» работе Моррисона в качестве главы федерального правительства. Об этом 31 августа сообщил телеканал Nine News.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее редакция 9News запросила переписку за 2018—2019 гг. между канцелярией премьер-министра и канцелярией тогдашнего министра инфраструктуры Алана Таджа. В канцелярии премьер-министра и кабинета министров заявили, что намерены отклонить запрос, сославшись на двухлетний срок давности.

Напомним, что правительство Моррисона подозревается в коррупции в связи со скандалом вокруг строительства парковок. Считается, что выделенные средства пошли на создание инфраструктуры в тех избирательных округах, жители которых проголосовали на прошедших парламентских выборах за возглавляемую Моррисоном правящую «Коалицию».