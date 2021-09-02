В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 174 человека
Ульяновск, 2 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области победили коронавирус ещё более 170 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По данным ведомства, с начала пандемии в регионе лабораторно выявлено 74 597 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 67 243 пациента, в том числе за последние сутки — 174 человека. Таким образом, доля выздоровевших составляет 90,14%.
Напомним, что 1 сентября в регионе выявлено 275 носителей коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, количество вновь выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 в Ульяновской области снижается последние пять дней.