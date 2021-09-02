Улан-Удэ, 2 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Жителям подтопленных домов в столице Бурятии Улан-Удэ, согласно региональному законодательству, предусмотрена материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ ulan-ude-info.ru Паводок в Улан-Удэ

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Кроме того, за полностью утраченное имущество жители могут претендовать на 100 тыс. рублей, частично утраченное — 50 тыс. рублей.

При этом размер выплат пострадавшим от наводнения в Улан-Удэ будет приниматься решением Комиссии по ЧС. На базе администраций районов города созданы комиссии по оценке ущерба.

По состоянию на вечер 1 сентября в столице республики подтоплено 8 домов, в которых проживает 35 человек, 75 приусадебных участков с населением 309 человек, в том числе 74 ребёнка, 5 маломобильных граждан.

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