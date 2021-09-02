Пекин, 2 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Часть выставок для Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS) в этом году будет организована в парке Шоуган, сталелитейном культурном и спортивном комплексе на западе Пекина, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Услуги

Восемь тематических выставок и несколько форумов и встреч CIFTIS впервые пройдут в парке Шоуган, сообщили его организаторы 31 августа. Когда-то промышленный центр китайской столицы, район Шоуган теперь является домом для Оргкомитета Олимпийских игр в Пекине 2022 года и некоторых игровых площадок.

CIFTIS, крупная платформа для торговли услугами в Китае, пройдет со 2 по 7 сентября в Пекине. На традиционной площадке Китайского национального конференц-центра будет проходить большинство мероприятий CIFTIS.

Подчеркивая открытость, сотрудничество и восстановление мировой экономики, CIFTIS 2021 будет посвящен таким актуальным темам, как цифровая экономика и углеродная нейтральность. Около 138 зарубежных организаций и иностранных посольств в Китае заявили о своих намерениях организовать выставки или встречи в рамках CIFTIS.