Вашингтон, 2 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Carine06 Андрей Рублёв

В матче первого круга Рублёв одержал победу над представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро. Встреча продолжалась 2 часа 56 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

Рублёв 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, шесть двойных ошибок и один брейк.

В третьем круге Рублёв сыграет с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.