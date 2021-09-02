Восточный экономический форум: Забайкалье обнародовало ряд идей по развитию
Владивосток, 2 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Делегация Забайкальского края во главе с губернатором Александром Осиповым 2−4 сентября работает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Как сообщает пресс-служба правительства региона, за время форума будет подписан ряд инвестиционных соглашений между правительством Забайкальского края и крупными компаниями. На сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить?» главу Забайкалья представили как одного из ключевых авторов современной конструкции преференциальных режимов на Дальнем Востоке.
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В ходе своего выступления он предложил несколько новых шагов для повышения инвестиционной привлекательности регионов. В частности, забайкальский губернатор констатировал, что преференциальные режимы — это важнейшая составляющая экономического развития Дальнего Востока, и без создания серьёзной разницы в потенциале, в режиме стандартного государственного финансирования эффективно развивать эту территорию не получится, а значит нужны новые решения.
«В Забайкальском крае мы чётко понимаем, что две важных составляющих экономики не охвачены стимулами. Первое — это переработка. Мы добываем большое количество ресурсов, которые практически необработанными выгодно вывозить через Восточный порт и пункты пропуска в страны АТР, Тихоокеанского кольца. Но эти ресурсы не выгодно перерабатывать на территории Забайкальского края. То есть мы не создаём источник долгосрочного развития», — сказал глава региона.
В пример он привёл Магнитогорск: горы Магнитной давно нет, а один из крупнейших центров металлургии существует. То же самое, по словам Осипова, могло бы быть в регионах Дальнего Востока. Вторым плохо развитым направлением он назвал рабочие места в отдалённых территориях, напомнив, что 70% забайкальцев живут на сельских, зачастую отдалённых территориях:
«Мы стараемся поддерживать не только крупные, но и средние, и малые инвестпроекты. Но, например, процедура расширения границ ТОРа занимает 6−9 месяцев, чуть ли не всё правительство участвует в их согласовании. Включение земельных участков из федеральных земель тоже занимает месяцы или даже год. Поэтому я считаю, что нужно дать больше полномочий Минвостокразвития, чтобы такие решения принимались на этом уровне».
Для развития при добывающих предприятиях перерабатывающих производств, по мнению Александра Осипова, необходимо в сумме с преференциями ТОРа давать дополнительные льготы:
«Сейчас все инвестпроекты финансируют банки с государственным участием — другие ресурсы недоступны. Эти банки принимают ограниченные риски. Поэтому сначала банк может принять риски и профинансировать добывающее предприятие. Когда оно выйдет на проектную мощность и наладит схемы сбыта продукции, банк рассматривает финансирование строительства перерабатывающих производств. Но при этом требует более квалифицированной рабочей силы, наличия всей, в том числе и социальной инфраструктуры».
Также губернатор обратил внимание на режим «Свободный порт Владивосток», действующий на Камчатке и в других регионах округа.
«Моря в Забайкальском крае нет, но такой режим поддержки для большого количества малого и среднего бизнеса был бы очень полезен. Тем более, что в Забайкальском крае число занятых в МСП в 3−4 раза ниже, чем даже на Дальнем Востоке», — отметил глава региона.
В целом, Александр Осипов выступил за то, чтобы сделать максимально доступными преференции, действующие в отдельных точках Дальнего Востока, для всех предпринимателей, особенно запускающих новые проекты в сложных секторах экономики, таких как в перерабатывающей отрасли.
Как сообщало ИА REGNUM, также Забайкальский губернатор Александр Осипов будет участвовать в нескольких панельных дискуссиях и пленарном заседании форума под председательством Владимира Путина.
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