Уфа, 2 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Порядка двух тысяч мест в детских садах намерены софинансировать из бюджета Башкирии в 2022 году. Об этом 1 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на выездном совещании по развитию частных детских образовательных центров в регионе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

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Частные детские сады в республике сейчас занимают небольшой, но очень перспективный сегмент в дошкольном образовании. Год назад руководство региона выступило с инициативой выдачи сертификатов родителям на компенсацию расходов по содержанию детей в частных детсадах.

«Начали в Стерлитамаке с 200 сертификатов, а на конец августа выдали уже 1 563 сертификата. В планах — увеличить их количество до четырех тысяч. В бюджете республики на 2022 год мы заложили на эти цели порядка 140 млн рублей. Таким образом, мы софинансируем около двух тысяч мест в частных детских садах. Это равно 10 новым дошкольным учреждениям на общую сумму пять млрд рублей, которые мы потратили бы на их строительство», — приводит пресс-служба главы республики слова Хабирова.

Глава Башкирии также отметил, что программа сертификатов также способствует развитию социального предпринимательства.

В настоящее время в регионе функционируют 45 лицензированных негосударственных детских дошкольных учреждений. Это направление особенно активно развивается в Стерлитамаке и Уфе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии открыли новый центр образования «Знание».