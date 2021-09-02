Тирасполь, 2 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Киев не имел оснований запрещать с 1 сентября въезд на Украину автомобилей с приднестровскими номерами. Об этом сообщил агентству «Новости Приднестровья» глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Министр заявил, что Тирасполь направил в связи с инцидентом обращение Украине, а также другим участникам группы по урегулированию приднестровского кризиса: России, Молдавии, ОБСЕ и Евросоюзу.

«Я услышал очень серьёзную озабоченность со стороны наших партнеров в рамках интенсивного диалога с ними и вчера, и сегодня. Поэтому есть надежда на то, что общими усилиями удастся нормализовать обстановку», — сказал журналистам Игнатьев.

Он отметил, что проблема с блокированием приднестровских автомобилей шире, так на Украине останавливают транспорт из Приднестровья с «нейтральными» номерами, если у водителя нет водительского удостоверения молдавского образца.

Игнатьев подчеркнул, что Тирасполь рассчитывает на конструктивное решение проблемы, хотя имеет возможности перевести ситуацию в другое русло.

«У Приднестровья есть комплекс возможных ответных мер, рычагов, чтобы как-то влиять на ситуацию, но мы считаем, что здесь нужно конструктивное взаимодействие, — сказал глава МИД. — Мне кажется, это не в интересах также и Кишинева, и шведского председательства в ОБСЕ, и других партнеров».

Напомним, в 2018 году в Вене Кишинев и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу. С 2020 года Кишинёв начал требовать, чтобы у приднестровцев, кроме таких номеров были водительские удостоверения, полученные в Молдавии.

1 сентября 2021 года на Украине перестали пропускать транспорт с приднестровскими номерами, хотя была договорённость продлить прежний режим до 10 января 2022 года.