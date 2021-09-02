Москва, 2 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В России в 2022 году размер материнского капитала увеличится и составит более 503 тыс. рублей на первого ребенка и 665 тыс. рублей на второго. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Credits-helps.ru Материнский капитал

Он напомнил, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала.

«Если на первого семья получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 161 772 рубля», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова напомнила, что на сегодняшний день в России имеются базы мер поддержки населения не только на федеральном, но и на региональном и муниципальном уровнях.

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