Ульяновск, 2 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться выявляемое количество случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

По данным ведомства, 1 сентября в регионе официально выявлено 275 носителей коронавируса. Отметим, что последние пять суток суточный прирост замедлился, каждый день выявляется на два случая заражения меньше.

С начала пандемии сделано 1 137 932 лабораторных исследования на SARS-CoV-2. В настоящее время под наблюдением находится 13 944 человека.

Отметим, что 3 сентября в очно-заочном формате пройдёт конференция, посвящённая 220-летию со дня основания Ульяновской областной клинической больницы. Организаторы отмечают, что допуск участников мероприятия будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации.