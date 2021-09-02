Челябинск, 2 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Челябинске найдена причина схода трамвая с рельсов. Об этом сообщает областной миндортранс.

Skitterphoto Трамвай

По данным ведомства, в желобе рельса оказался посторонний предмет. Отметим, ранее не исключалось, что причина именно в этом. Вагон получил незначительные повреждения — с левой стороны оцарапана краска. Эту проблему устранят в ближайшие два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, трамвай сошёл с рельсов вчера, 1 сентября.