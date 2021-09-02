Москва, 2 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Рост стоимости на машины девяти марок в России зафиксировали 1 сентября специалисты портала «Автоновости дня».

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Так, на российском авторынке подорожали автомобили компаний: АвтоВАЗ, УАЗ, Lexus, Toyota, Volkswagen, Haval, Kia, Chevrolet и Peugeot.

Отмечается, что автокомпании не объявляли об изменении цен накануне. Специалисты портала сообщили, что весь модельный ряд подорожал у АвтоВАЗа и УАЗа.

Выросли цены на большую часть автомобилей марок: Lexus, Toyota и Haval. Также повысилась стоимость трёх моделей Volkswagen — Polo, Passat, Touareg. Компания Kia повысила цены на седан K5 и кроссовер Sportage.

Кроме того, в России подорожали 1 сентября кроссовер Peugeot 3008 и внедорожник Chevrolet Tahoe.

Напомним, по прогнозу Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), с начала осени до конца 2021 года цены на автомобили в России вырастут не менее чем на 5%.

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