Москва, 2 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 1 сентября открылись ростом по рублю на фоне возросшего аппетита к риску и общего ослабления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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На американской сессии курс доллара снижался до 72,80 руб. Давление на доллар было настолько сильным, что рубль проигнорировал снижение нефтяных котировок.

Рубль усилил темпы роста после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.

Рост числа рабочих мест в США в августе составил 374 тыс. против 326 тыс. в июле (прогноз был +613 тыс.). Данные от ADP могут выступить дополнительным сигналом того, что ФРС не станет торопиться с сокращением QE.

По итогам дня рубль в очередной раз подорожал к своим конкурентам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,32%, до 72,98 руб., евро/рубль — на 0,17%, до 86,30 руб., фунт/рубль — на 0,21%, до 100,52 руб.

Падение доллара остановил индекс деловой активности в производственном секторе США. Индекс производственной активности в августе вырос до 59,9 с 59,5 в июле. Активность неожиданно повысилась на фоне сильного роста заказов.

Сегодня, 2 сентября, основные валюты торгуются в узких диапазонах и показывают смешанную динамику. С сегодняшнего дня участники рынка начнут готовиться к публикации официального отчета по рынку труда в США за август, который выйдет 3 сентября.

На этом фоне рубль может замедлить темпы роста. При сохранении спроса на рисковые активы ближайшей целью для продавцов доллара выступит уровень 72,15 руб. Сопротивлением выступит уровень 73,50 руб.

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