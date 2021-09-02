Горно-Алтайск, 2 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Алтай дали разъяснения о порядке отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в последнее время участились обращения со стороны работодателей по этому вопросу.

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Специалисты напомнили, что 26 июня 2021 года было подписано постановление главного санитарного врача по региону о проведении профилактических прививок. В первом пункте перечислен список профессий, подлежащих обязательной вакцинации, в число которых вошли в том числе учителя. При этом он не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.

При этом постановление предписывает руководителям организаций вакцинировать не менее 60% сотрудников до 30 августа 2021 года.

«В случае отказа работника от вакцинации без уважительной причины к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранения работника без сохранения заработной платы», — отметили в ведомстве.

При этом работодатель должен получить от работника отказ от прививки в письменном виде. Приказ об отстранении он может разработать самостоятельно, после чего с ним необходимо ознакомить сотрудника «под подпись».

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