Пекин, 2 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Hongqi, автомобильный бренд ведущего китайского автопроизводителя FAW Group Co. Ltd., сообщил о росте продаж автомобилей на 66% в период с января по август этого года, сообщает 2 сентября агентство Синьхуа.

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За этот период было продано в общей сложности 180 600 автомобилей под брендом Hongqi, сообщила FAW Group, добавив, что планирует удвоить продажи автомобилей Hongqi в 2020 году до 400 000 единиц в этом году.

Тем временем компания Hongqi ускорила разработку новых энергетических транспортных средств (NEVS). Завод, специализирующийся на электромобилях, с инвестициями в размере 8 млрд юаней (около $1,24 млрд) планирует начать производство к концу октября этого года.

Hongqi, что в переводе с китайского означает «красное знамя», является культовым брендом седанов в Китае. Основанная в 1958 году, марка использовалась на парадах в рамках национальных торжеств. Основанная в 1953 году в северо-восточном городе Чанчунь, столице провинции Цзилинь, FAW Group считается колыбелью автомобильной промышленности Китая.