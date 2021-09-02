Лиссабон, 2 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд по количеству забитых голов в составе национальной команды. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Univision.com Криштиану Роналду

Накануне сборная Португалии переиграла со счетом 2:1 команду Ирландии в домашнем матче отборочного тура чемпионата мира 2022 года, благодаря оформленному 36-летним футболистом в игре дублю.

В результате в активе форварда стало в общей сложности 111 голов в составе национальной сборной своей страны, что позволило Роналду обойти ранее бывшего рекордсменом по этому показателю экс-футболиста сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 109 голов в составе национальной команды.

Отметим, ранее Криштиану Роналду перешёл из туринской команды «Ювентус», в составе которой он играл с 2018 года, в клуб «Манчестер Юнайтед».