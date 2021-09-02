Нижневартовский район, Югра, 2 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В поселении Аган Нижневартовского района утром 2 сентября произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Пожар в школе

Сообщение о возгорании здания школы поступило в 06:51 по местному времени (4:51 мск). По прибытию на место горело складское помещение школьной столовой.

Пожар локализован в 8:15 по местному времени (6:15 мск). Ликвидация открытого горения зафиксирована в 8:22 (6:22 мск). К тушению пожара от подразделений «Центроспас-Югории» привлекались четыре единицы техники, 11 человек личного состава.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.