Саратов, 2 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Саратовской области ситуация с распространением коронавируса остается стабильно напряженной, наблюдаются низкие темпы снижения заболеваемости. Как заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова, порядка 67% заболевших регистрируются в крупных городах.

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За последние четыре недели отмечается рост числа заболевших среди детей. Только за прошедшую неделю в общей структуре заболевших несовершеннолетние занимают 13%, уточнила главный санитарный врач.

В ковидных госпиталях развернуто 3280 коек, из них свободными по состоянию на 1 сентября были 302. До 1 тыс. в сутки возросло количество вызовов врачей на дом. Увеличено число бригад скорой медицинской помощи, планируется довести их суточное количество до 65−70 бригад, добавил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области среди зараженных коронавирусом за 31 августа преобладали жители старше 60 лет — 71 человек, 31 — в возрасте до 20 лет. Всего выявили на 1 сентября 81 072 случая заражения.

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