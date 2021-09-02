Владивосток, 2 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Обсуждение проектов по водородному транспорту начали Россия и Южная Корея. Об этом 2 сентября заявил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

Евтухов пояснил, что южнокорейские партнёры очень заинтересованы в проектах по водородному транспорту, так как Россия обладает хорошим природным ресурсом. По мнению замглавы Минпромторга, хорошие перспективы по участию в подобных проектах у Дальнего Востока, так как регион обладает хорошей ресурсной базой.

Также Евтухов уточнил, что водородные проекты обсуждаются и с Японией. По словам Евтухова, в перспективе ожидается заключение хорошего контракта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что водородный транспорт появится на рынке в России в 2024 году.