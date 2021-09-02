Самара, 2 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Гроза с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба областного МЧС РФ.

Гроза

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В регионе объявлен желтый уровень опасности. В ближайшее время по области ожидается гроза с порывами сильного ветра до 20 метров в секунду. Такая погода может сохраниться до вечера текущего дня.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 1 по 3 сентября текущего года в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс.