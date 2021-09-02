Владивосток, 2 сентября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Одной из площадок открывшегося во Владивостоке шестого Восточного экономического форума стала «Улица Дальнего Востока». Сегодня, 2 сентября, павильон Забайкалья, олицетворяющий главные богатства и достижения региона, посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Подробности сообщает помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская.

Правительство Забайкалья Выставка «Улица Дальнего Востока»

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Павильон выполнен в виде горного хребта Кодара, его цветные грани символизируют богатства земли. Большое внимание создатели уделили цифровым технологиям — здесь одного прикосновения к сенсорной панели достаточно для того, чтобы узнать о месторождениях полезных ископаемых, самых перспективных горно-обогатительных комбинатах.

«Денис Валентинович особенно заинтересовался нашими ископаемыми. В частности, тем, как развиваются ГОКи, какую планку для себя ставят и каких результатов добиваются предприятия. Сколько рабочих мест создано и сколько появится в ближайшем будущем. Мы презентовали ему «Удоканскую медь», ГРК «Быстринское». Затронули сельское хозяйство, показали племзавод «Комсомолец». Забайкалье показало себя достойно» — отметил вице — премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Также павильон Забайкалья представляет на суд гостей целебные воды региона, рассказывает о туристических направлениях. Залы павильона украшают работы забайкальского скульптора Даши Намдакова. Выставка «Улица Дальнего Востока» будет работать на набережной бухты Аякс до 7 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум (ВЭФ) будет проходить со 2 по 4 сентября во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ. Его главная тема в 2021 году — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

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