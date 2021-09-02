Челябинск, 2 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Челябинской области 32-летний гражданин отдан под суд за воспрепятствование осуществлению правосудия. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Следователи считают, что в июле гражданин, обвиняемый в совершении наркопреступления, порвал несколько процессуальных документов. Это произошло в одном из райсудов Челябинска при ознакомлении с материалами дела.

Теперь ему грозит новый суд. Расследование уже закончено.