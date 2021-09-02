Уфа, 2 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Ребенок погиб в результате пожара в квартире жилого многоквартирного дома в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара

Сообщается, что поздно вечером 1 сентября спасатели г. Салавата получили информацию о пожаре в квартире жилого многоквартирного дома по ул. Северная, д. 21. По тревоге были подняты 27 огнеборцев на четырех единицах техники.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что происходит открытое горение из окон двухкомнатной квартиры на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Они эвакуировали 30 человек, в том числе троих детей. Вскоре огнеборцы локализовали пожар на площади 30 кв. метров, затем ликвидировали его.

Отмечается, что в результате пожара пострадали три человека, в том числе два ребенка. Они проживают этажом выше.

Сообщается, что женщина 1967 года рождения доставлена в городскую больницу г. Салавата. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой. Девушка 2004 года рождения доставлена в реанимационное отделение этой больницы. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

«Ребенок (девочка 2017 года рождения) доставлена в реанимационное отделение детской ГБ г. Салават, позже после проведенных реанимационных действий, врачи констатировали смерть ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы.

В детское отделение городской больницы г. Салавата также была доставлена девочка 2021 года рождения. Сейчас она находится под наблюдением: диагноз — общий медицинский осмотр, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.