Владивосток, 2 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке пока нет возможности в полном объёме использовать низкосортную древесину. В связи с этим генеральный директор ООО УК «РФП Групп» Константин Лашкевич обратился с просьбой к руководству страны сделать переходный период перед введением полного запрета на экспорт необработанного леса. Об этом он заявил в рамках бизнес-диалога «Россия-Китай» на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

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«Самый наверное большой вызов — это то, что приграничные территории Китая, которые традиционно работали на российском лесе, остаются без сырья. А мы остаёмся без потребителей этого сырья, и при этом у нас сегодня в связи с запретом возникает очень резкий дефицит мощностей. На Дальнем Востоке нет целлюлозных производств, поэтому утилизация низкосортной балансовой древесины невозможна. Это является глобальной проблемой, я считаю, и как раз сегодня диалог — это всё-таки сделать какой-то переходный период. Но тем не менее, в целом, мы поддерживаем повестку и запрет экспорта, потому что сырьё остаётся для переработчиков», — сказал Константин Лашкевич.

Он отметил, что за 12 лет компанией ООО УК «РФП Групп» были построены мощности, которые способны перерабатывать 50% заготавливаемой древесины. Тем самым, создан фундамент, для того чтобы производить изделия из инженерной древесины — основы деревянного домостроения.

«Но низкосортная древесина являлась для нас экспортным товаром, и сейчас стоит вызов по тому, чтобы создавать новые мощности», — отметил Константин Лашкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, он выразил надежду, что запрет экспорта леса из России в Китай может вывести эти страны на новый уровень сотрудничества и предложил китайским компаниям покупать на Дальнем Востоке пеллеты и брёвна для строительства домов.