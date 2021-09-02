Дальний Восток просит отложить введение запрета на экспорт леса-кругляка
Владивосток, 2 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке пока нет возможности в полном объёме использовать низкосортную древесину. В связи с этим генеральный директор ООО УК «РФП Групп» Константин Лашкевич обратился с просьбой к руководству страны сделать переходный период перед введением полного запрета на экспорт необработанного леса. Об этом он заявил в рамках бизнес-диалога «Россия-Китай» на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM.
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Он отметил, что за 12 лет компанией ООО УК «РФП Групп» были построены мощности, которые способны перерабатывать 50% заготавливаемой древесины. Тем самым, создан фундамент, для того чтобы производить изделия из инженерной древесины — основы деревянного домостроения.
Как сообщало ИА REGNUM, он выразил надежду, что запрет экспорта леса из России в Китай может вывести эти страны на новый уровень сотрудничества и предложил китайским компаниям покупать на Дальнем Востоке пеллеты и брёвна для строительства домов.