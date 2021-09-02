Кызыл, 2 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в почти половине случаев носителями оказались дети.

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«Из 65 заболевших мужчин — 29, женщин — 36. По возрасту: детей до 17 лет — 28, от 18 до 49 лет — 24, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 5», — отметили в ведомстве.

Лидером по приросту остаются Кызыл и Кызылский район, где выявлено 25 и 8 новых случаев заражения. Также диагноз подтвердился у жителей Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Тандинского и других районов. При этом госпитализировано за сутки 18 человек.

Добавим, что всего с начала года в республике подтверждено 10 236 случаев заражения. А общее число выявленных случаев за весь период пандемии, по данным портала Стопкоронавирус. рф, достигло 24 908, из которых к настоящему времени выздоровели 19 543 человека.