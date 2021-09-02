Чита, 2 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Министерство культуры Забайкальского края обнародовало информацию о порядке получения «Пушкинской карты» несколькими способами. По информации Областного центра «Чита» АО «Почта Банк», в настоящее время доступно получение виртуальных карт. Выпуск физических карт будет возможен с 1 октября.

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

Виртуальную «Пушкинскую карту» можно оформить на сайте Госуслуги, Госуслуги Культура и в мобильном приложении Почта Банка. Виртуальной картой можно оплачивать покупки билетов на мероприятия через физический терминал по системе бесконтактных платежей, либо вводя данные карты для онлайн-оплаты на сайтах учреждений культуры.

Подать заявление на выпуск физической пластиковой карты можно будет в любом отделении Почта Банка или в мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Персональную «Пушкинскую карту» изготовят течение недели. Картой можно оплатить билет на культурные мероприятия, на афишах которых есть логотип программы «Пушкинская карта».

Физической картой удобно расплачиваться, если в смартфоне нет функции бесконтактной оплаты, или если телефон разряжен. Афиши всех мероприятий, на которые можно купить билет по «Пушкинской карте», размещены на портале «Культура.РФ», в приложении «Госуслуги. Культура» и «Почта Банк Онлайн».

Как сообщало ИА REGNUM, о культурной карте сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня 2021 года. Это — электронный билет, который позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать посещение культурных мероприятий. На карту планируется начислять по три тысячи рублей.

В начале августа 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,9 млрд рублей на запуск проекта «Пушкинская карта».

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По словам главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, на 1 сентября виртуальную «Пушкинскую карту» оформили более 15 тысяч человек.

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