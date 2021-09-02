Владивосток, 2 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Проекты, обсуждаемые на Восточном экономическом форуме, имеют очень большое значение для Якутии. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Айсен Николаев, пояснив, что республика планирует заключить на ВЭФ соглашения на общую сумму 25 млрд рублей, сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«Мы оцениваем общую стоимость тех проектов, которые будут подписываться на полях Восточного экономического форума, в сумму порядка 25 млрд рублей», — сказал Айсен Николаев.

По его словам, на форме Якутия заключит с инвесторами 41 договорённость.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−4 сентября во Владивостоке проходит VI Восточный экономический форум.