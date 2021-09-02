Горно-Алтайск, 2 сентября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Республике Алтай перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в столице Горно-Алтайске.

Desktopwallpapers.org.ua Псих

В ночь на 30 апреля потерпевший распивал спиртные напитки у себя дома с 66-летним обвиняемым, после чего лёг спать.

«Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без очевидных причин взял в руки нож, подошел к спящему потерпевшему, после чего клинком ножа нанес последнему не менее 9 ударов в область грудной клетки слева, верхних и нижних конечностей», — отметили в ведомстве.

В результате хозяин дома скончался на месте. На следующий день его тело нашли соседи и позвонили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Обвиняемый был задержан и изолирован.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина лишён возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Документы по делу направлены в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

Читайте также: На Алтае вынесли приговор убийце отчима