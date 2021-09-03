Со 2 по 4 сентября во Владивостоке, на острове Русский, в кампусе ДВФУ, проходит VI Восточный экономический форум (ВЭФ). Его главная тема в 2021 году — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». В программе ВЭФ более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и международные конференции. 2 сентября на полях ВЭФ президент РФ Владимир Путин осмотрел интерактивную выставку результатов развития Дальнего Востока и провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. На набережной ДВФУ открылась главная выставка ВЭФ «Улица Дальнего Востока», на которой все 11 регионов ДФО представят свои павильоны. Сегодня, 3 сентября, состоится пленарная сессия ВЭФ, в которой примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. С видеоприветствиями обратятся президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Восточный экономический форум

07:42 02.09.2021 Президент РФ Владимир Путин будет очно участвовать в пленарном заседании VI Восточного экономического форума. Читайте также: Владимир Путин примет очное участие в ВЭФ-2021 во Владивостоке

07:42 02.09.2021 На полях VI Восточного экономического форума подписано соглашение между правительством Амурской области и министерством развития Дальнего Востока о возведении новой поликлиники для детей. Медучреждение собираются строить в столице региона Благовещенске. Подробности в материале: В Амурской области построят новую детскую поликлинику

07:46 02.09.2021 На время проведения Восточного экономического форума в Приморье будет относительно хорошая погода, сообщили ранее в пресс-службе Примгидромета. Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в дни проведения ВЭФ-2021 во Владивостоке

07:48 02.09.2021 В первый день проведения Восточного экономического форума в 2021 году, 2 сентября, будет представлена Всероссийская программа по поддержке молодёжного предпринимательства, а 4 сентября, в заключительный день мероприятия, молодые люди станут спикерами и участниками специальной программы «Молодёжный ВЭФ». Читайте также: На ВЭФ запустят программы по развитию молодежного предпринимательства в РФ

07:49 02.09.2021 В дни проведения Восточного экономического форума, с 30 августа по 6 сентября, во Владивостоке будет действовать ряд ограничений, в частности, режим «технологической тишины». Читайте также: Приморцам в дни приезда Путина запретят шуметь и кататься на велосипедах

07:50 02.09.2021 В преддверии Восточного экономического форума Владивостоку для подготовки городской инфраструктуры выделили дополнительные федеральные средства — 647 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Читайте также: Владивосток получил на подготовку к ВЭФ-2021 почти 650 млн рублей

07:53 02.09.2021 Проекты, обсуждаемые на Восточном экономическом форуме, имеют очень большое значение для Якутии. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Айсен Николаев, пояснив, что республика планирует заключить на ВЭФ соглашения на общую сумму 25 млрд рублей. Об этом: Якутия намерена заключить на ВЭФ соглашения на 25 млрд рублей

07:58 02.09.2021 На Дальнем Востоке пока нет возможности в полном объёме использовать низкосортную древесину. В связи с этим генеральный директор ООО УК «РФП Групп» Константин Лашкевич обратился с просьбой к руководству страны сделать переходный период перед введением полного запрета на экспорт необработанного леса. Об этом он заявил в рамках бизнес-диалога «Россия — Китай» на VI Восточном экономическом форуме. Читайте также: Дальний Восток просит отложить введение запрета на экспорт леса-кругляка

08:03 02.09.2021 Одной из площадок открывшегося во Владивостоке шестого Восточного экономического форума стала «Улица Дальнего Востока». Сегодня, 2 сентября, павильон Забайкалья, олицетворяющий главные богатства и достижения региона, посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Подробности сообщает помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская. Павильон выполнен в виде горного хребта Кодара, его цветные грани символизируют богатства земли. Большое внимание создатели уделили цифровым технологиям — здесь одного прикосновения к сенсорной панели достаточно для того, чтобы узнать о месторождениях полезных ископаемых, самых перспективных горно-обогатительных комбинатах. Читайте подробнее: Восточный экономический форум: Забайкалье рассказало Мантурову о ГОКах

08:04 02.09.2021 Остров Русский [East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State]

08:04 02.09.2021 Более 70% людей, задействованных в организации Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства Приморья. Читайте также: В подготовке и организации ВЭФ задействованы вакцинированные специалисты

08:10 02.09.2021 На VI Восточном экономическом форуме регионы представят на выставках свои инвестиционные возможности. Главной выставкой станет «Улица Дальнего Востока», которая будет открыта в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке со 2 по 7 сентября и, по имеющейся информации, дальше продолжит работать на постоянной основе. Читайте также: «Улица Дальнего Востока» останется во Владивостоке после ВЭФ-2021

08:16 02.09.2021 Делегация Забайкальского края во главе с губернатором Александром Осиповым 2−4 сентября работает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Как сообщает пресс-служба правительства региона, за время форума будет подписан ряд инвестиционных соглашений между правительством Забайкальского края и крупными компаниями. На сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить?» главу Забайкалья представили как одного из ключевых авторов современной конструкции преференциальных режимов на Дальнем Востоке. В ходе своего выступления он предложил несколько новых шагов для повышения инвестиционной привлекательности регионов. Читайте также: Восточный экономический форум: Забайкалье обнародовало ряд идей по развитию

08:17 02.09.2021 В частности, забайкальский губернатор Александр Осипов констатировал, что преференциальные режимы — это важнейшая составляющая экономического развития Дальнего Востока, и без создания серьёзной разницы в потенциале, в режиме стандартного государственного финансирования эффективно развивать эту территорию не получится, а значит нужны новые решения. «В Забайкальском крае мы чётко понимаем, что две важных составляющих экономики не охвачены стимулами. Первое — это переработка. Мы добываем большое количество ресурсов, которые практически необработанными выгодно вывозить через Восточный порт и пункты пропуска в страны АТР, Тихоокеанского кольца. Но эти ресурсы не выгодно перерабатывать на территории Забайкальского края. То есть мы не создаём источник долгосрочного развития», — сказал глава региона.

08:18 02.09.2021 Вторым плохо развитым направлением на Дальнем Востоке забайкальский губернатор Александр Осипов назвал рабочие места в отдалённых территориях, напомнив, что 70% забайкальцев живут на сельских, зачастую отдалённых территориях: «Мы стараемся поддерживать не только крупные, но и средние, и малые инвестпроекты. Но, например, процедура расширения границ ТОРа занимает 6−9 месяцев, чуть ли не всё правительство участвует в их согласовании. Включение земельных участков из федеральных земель тоже занимает месяцы или даже год. Поэтому я считаю, что нужно дать больше полномочий Минвостокразвития, чтобы такие решения принимались на этом уровне».

08:19 02.09.2021 Предприятие Sollers планирует избежать остановки производства машин до конца текущего года, несмотря на дефицит электронных компонентов. Об этом сообщил глава компании Вадим Швецов на площадке Восточного экономического форума журналистам. Подробности в материале: Sollers не планирует останавливать производство из-за дефицита чипов

08:19 02.09.2021 Также губернатор Забайкалья обратил внимание на режим «Свободный порт Владивосток», действующий на Камчатке и в других регионах округа. «Моря в Забайкальском крае нет, но такой режим поддержки для большого количества малого и среднего бизнеса был бы очень полезен. Тем более что в Забайкальском крае число занятых в МСП в 3−4 раза ниже, чем даже на Дальнем Востоке», — отметил глава региона.

08:19 02.09.2021 Для развития при добывающих предприятиях перерабатывающих производств на Дальнем Востоке, по мнению забайкальского губернатора Александра Осипова, необходимо в сумме с преференциями ТОРа давать дополнительные льготы: «Сейчас все инвестпроекты финансируют банки с государственным участием — другие ресурсы недоступны. Эти банки принимают ограниченные риски. Поэтому сначала банк может принять риски и профинансировать добывающее предприятие. Когда оно выйдет на проектную мощность и наладит схемы сбыта продукции, банк рассматривает финансирование строительства перерабатывающих производств. Но при этом требует более квалифицированной рабочей силы, наличия всей, в том числе и социальной, инфраструктуры».

08:19 02.09.2021 Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что за последние два года человечество, как никогда, почувствовало, что мир меняется, а уровень доверия между странами упал. Именно поэтому темой VI Восточного экономического форума выбрали — «Возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире». Читайте также: Уровень доверия между странами упал — Трутнев

08:20 02.09.2021 В целом губернатор Забайкалья Александр Осипов выступил за то, чтобы сделать максимально доступными преференции, действующие в отдельных точках Дальнего Востока, для всех предпринимателей, особенно запускающих новые проекты в сложных секторах экономики, таких как перерабатывающая отрасль.

08:25 02.09.2021 ДВФУ dvfu.ru

08:26 02.09.2021 Иностранные инвестиции в Дальний Восток достигли уровня 80 млрд долларов. И японцы по объёму инвестиций в регион опередили Китай, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Читайте также: Японцы опередили Китай по инвестициям в Дальний Восток

08:30 02.09.2021 Камчатка в настоящее время в полной мере не развита для туризма. Увидеть жемчужину, а именно так называют регион, в том числе и президент РФ Владимир Путин, могут элитные туристы. Реализация проекта «Три вулкана» позволит сделать уникальный край доступным для туристов со средним достатком, об этом на сессии «Развиваем.ДВ: как привлечь инвестиции на Дальний Восток?» в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября заявил генеральный директор ООО «Васта Дискавери» Сергей Бачин. Подробности в материале: «Три вулкана» сделают Камчатку доступной для небогатых туристов

08:37 02.09.2021 В рамках Восточного экономического форума, открывшегося сегодня, 2 сентября, во Владивостоке, организована выставка известных забайкальских скульпторов Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова. Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, экспозиция рассказывает о неповторимой и самобытной культуре коренного народа региона, где родились и черпали свое вдохновение многие деятели культуры и искусства, получившие известность далеко за пределами своего края. Читайте подробнее: ВЭФ-2021: открылась выставка Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова

08:40 02.09.2021 В посёлке Улахан-Кюёль (Табалах) в Якутии запустили электростанцию, которая работает на дизельном топливе и солнечной энергии. Старт работе электростанции был дан на полях VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке. Гибридный топливно-энергетический комплекс возвело ПАО «Русгидро» в сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом: В Якутии заработала первая гибридная электростанция на солнечной энергии

08:42 02.09.2021 На Курилах будет создана офшорная зона. Об этом 31 августа заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Читайте также: На Курилах создадут офшорную зону

08:45 02.09.2021 В Арсеньеве в Приморье создадут детский авиационный технопарк «Кванториум», об этом заявил на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Читайте также: В Приморье создадут авиационный технопарк «Кванториум» для детей

08:45 02.09.2021 При богатейших недрах и ресурсах Забайкальский край в нынешней экономической модели остаётся очень уязвимым. Об этом 2 сентября в рамках сессии Восточного экономического форума «Недолларовая экономика интеграции мировой экономики: наднациональная валюта и новая система международных расчётов как драйвер развития региональной и глобальной торговли» сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Подробности в материале: ВЭФ-2021: Забайкалье назвало негативные факторы инвестиционного потенциала

08:45 02.09.2021 Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не приедет на нынешний Восточный экономический форум (ВЭФ), который ранее открылся во Владивостоке, и не станет выступать на нем с видеообращением. Об этом 2 сентября заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като. Читайте также: Премьер-министр Японии не поедет на ВЭФ и не выступит с видеообращением

08:55 02.09.2021 Сахалин имеет конкурентоспособные преимущества на рынке водородной энергетики с низким или нулевым углеродным следом. Островной регион планирует производить в год 30 тыс. тонн экологически чистого водородного топлива, об этом на сессии «Здоровые амбиции: презентация прорывных проектов Дальнего Востока», которая прошла 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Об этом: На Сахалине будут производить 30 тыс. тонн водородного топлива в год

08:55 02.09.2021 После производства вакцины «ЭпиВакКорона» центр «Вектор» намерен перейти на производство препарата «ЭпиВакКорона-Н». Об этом 2 сентября сообщила заместитель руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Читайте также: Центр «Вектор» намерен перейти на производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

08:59 02.09.2021 Вакцина «ЭпиВакКорона». (сс) Olgamatveeva

09:01 02.09.2021 Делегация Чукотки во главе с губернатором Романом Копиным готовится к участию в Восточном экономическом форуме — регион будет представлен в деловой и культурной части. Читайте также: Чукотка планирует на ВЭФ подписать не менее 15 соглашений с инвесторами

09:04 02.09.2021 Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума состоится яркое тематическое событие — высадка большого сквера реликтовых растений Дальнего Востока. Читайте также: Участники VI ВЭФ во Владивостоке высадят реликтовый сквер

09:13 02.09.2021 На Сахалине на базе областного онкологического диспансера в Южно-Сахалинске создадут современный центр ядерной медицины, соглашение об этом было подписано 2 сентября на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке между председателем правительства Сахалинской области Алексеем Беликом, генеральным директором «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Игорем Носовым и руководитель компании «ЦЯМУ инвестиции» Александром Хасиным. Читайте также: На Сахалине создадут центр ядерной медицины

09:14 02.09.2021 Рынок труда в России вернулся к показателям, которые регистрировались до пандемии коронавируса, заявил 2 сентября глава Минтруда РФ Антон Котяков. Подробности в материале: Котяков заявил о выходе рынка труда на допандемийный уровень

09:18 02.09.2021 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов1 сентября с рабочей поездкой прибыл во Владивосток. 3 сентября он будет участвовать в работе VI Восточного экономического форума в сессии «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций». Читайте также: Генпрокурор Краснов будет три дня работать во Владивостоке

09:19 02.09.2021 Руководство Еврейской автономии ждёт от VI Восточного экономического форума практических результатов. Об этом заявил 2 сентября глава Инвестиционного агентства региона Михаил Юркин. Об этом: ЕАО надеется благодаря ВЭФ запустить крупный проект по выращиванию овощей

09:26 02.09.2021 Вакцинные туры в Россию для иностранных туристов могут запустить до конца 2021 года, заявила 2 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова журналистам на Восточном экономическом форуме. Читайте подробнее: Ростуризм анонсировал запуск вакцинных туров для иностранцев

09:27 02.09.2021 В нынешнем году Ростуризм собирается запустить программу поддержки внутреннего туризма в зимний сезон. Об этом 2 сентября сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом: Ростуризм анонсировал запуск программы кешбэка на зимний сезон

09:32 02.09.2021 Ожидается, что на ВЭФ Амурская область заключит соглашение о создании комплекса по сжижению газа. Читайте также: От ВЭФ Приамурье ожидает 137 млрд рублей и более двух тысяч рабочих мест

09:34 02.09.2021 Интересный феномен можно наблюдать на мероприятиях Восточного экономического Форума — большинство новостей о проектах, подписаниях соглашений и стратегических планах уже появлялись и в СМИ, и телеграм-каналах. На форуме говорят уже не столько о планах, сколько о вопросах их реализации. Похоже, у ВЭФ есть шанс перейти из разряда площадок для обмена идеями в рабочую платформу, на которой инвесторы обсуждают между собой и с властями все проблемы и перспективы уже реализующихся проектов. Да и вообще — будущее экономики Тихоокеанского региона мира. Цитата канала CassandRaSach.

09:37 02.09.2021 Между правительством Еврейской автономии и НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» подписано соглашение о развитии инновационной деятельности, в том числе в сфере медицины. Об этом заявил 2 сентября глава региона Ростислав Гольдштейн на VI Восточном экономическом форуме. Об этом: Жителям ЕАО пообещали оказывать высококвалифицированную медпомощь

09:49 02.09.2021 Амурская область на VI Восточном экономическом форуме намерена углублять сотрудничество с Китаем, Индией, Японией, Германией. Читайте также: Приамурье на VI ВЭФ делает ставку на туризм и сельское хозяйство

09:49 02.09.2021 На Сахалине в Корсакове создадут современный рыбный порт. Главная цель проекта — перестать отгружать рыбу и морепродукты в иностранные порты и вернуть отечественный бизнес на территорию РФ. Соглашение о создании логистического распределительного центра в Корсакове на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября подписали Минвостокразвития, правительство Сахалина, компании «Гидрострой» и «Антей Управление Активами». Об этом: На Сахалине появится современный рыбный порт

09:51 02.09.2021 Въездной турпоток в Россию может восстановиться в 2023 году, а внутренний туризм может восстановиться до уровня 2019 года уже в этом, сказала 2 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума. Читайте подробнее: Ростуризм назвал сроки восстановления турпотока иностранных туристов

09:52 02.09.2021 Автомобиль Aurus Hydrogen, работающий на водородном топливе, дебютировал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На стенде Aurus представлено описание водородной модели. Сообщается, что запас хода модели составляет 600 км, отсутствуют выбросы СО2. Об этом: Во Владивостоке представлен Aurus на водородном топливе

09:58 02.09.2021 На площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября прошла торжественная церемония запуска выдвижения номинантов общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока». Читайте также: Во Владивостоке стартовала премия «Звезда Дальнего Востока»

10:00 02.09.2021 В России полный переход на дистанционное обучение в вузах невозможен, поскольку это негативно сказывается на качестве образования. Об этом 2 сентября заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на сессии «Десятилетие МКО АТЭС: достижения и перспективы» Восточного экономического форума. Подробности в материале: Фальков исключил полный переход вузов на дистанционное обучение

10:06 02.09.2021 Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что расходы РФ на преференции на Дальнем Востоке уже окупились. Читайте также: Дальневосточные преференции уже окупили себя — Трутнев на VI ВЭФ

10:20 02.09.2021 Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева (участник НОЦ «Кузбасс») и Чунцинский университет искусств и науки («ЧУИН» г. Чунцин, КНР) в рамках VI Восточного экономического форума подписали соглашение о совместной подготовке специалистов для ключевых отраслей экономики. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Об этом: Вузы Китая и Кузбасса совместно будут готовить специалистов для экономики

10:20 02.09.2021 Дальневосточные регионы будут наращивать экспорт сельскохозяйственных товаров в Китай, заявил 2 сентября глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в ходе бизнес-диалога «Россия — Китай», прошедшего на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом: Дальний Восток намерен нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай

10:26 02.09.2021 На протяжении ближайших трех лет частные инвестиции в российский туризм могут составить свыше 600 млрд руб. Об этом 2 сентября заявила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в ходе сессии «Туризм: новая эра гостеприимства» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом: Ростуризм хочет привлечь свыше 600 млрд руб. для развития отрасли

10:26 02.09.2021 Александр Осипов предложил расширить полномочия Минвостокразвития РФ. 75.ru

10:27 02.09.2021 Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, назвал три главных вызова для Дальнего Востока. Читайте также: Глава Минвостокразвития назвал три глобальных вызова для Дальнего Востока

10:36 02.09.2021 На Восточном экономическом форуме представители корпорации ВЭБ. РФ и банковского сектора обнародовали очень интересные и обнадеживающие цифры. За первые полгода 2021-го малому и среднему бизнесу Забайкальского края под поручительства гарантийных организаций было выделено финансирования на 408 миллионов рублей, что позволило многим малым предприятиям не только удержаться на плаву, но и развить свои мощности и объемы. Всего в ДФО за первое полугодие 2021 года было предоставлено на 35% больше поручительств, чем за аналогичный период прошлого года. По словам гендиректора Корпорации МСП, это позволило привлечь финансирование на общую сумму более 10 млрд рублей вместо 7,2 млрд рублей годом ранее. Цитата канала «Забайкальский краевой».

10:38 02.09.2021 На сессии «Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил о том, что коронавирусная инфекция стала управляемой в России. Об этом: Минздрав заявил об управляемости COVID-19 в РФ

10:40 02.09.2021 Кремль категорически не согласен с позицией США и Украины о том, что «Северный поток — 2» представляет для кого-то угрозу. Об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: Кремль: «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект

10:40 02.09.2021 Во Владивостоке на VI Восточном экономическом форуме 2 сентября будет дан старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. Читайте также: На VI ВЭФ стартует всероссийская прививочная кампания против гриппа

10:53 02.09.2021 Фонд Росконгресс и киностудия «Союзмультфильм» выпустили динамичный анимационный ролик, посвященный Дальнему Востоку и Восточному экономическому форуму. Мультфильм о возможностях регионов ДФО сделан в виде компьютерной игры, герои которой ученый, предприниматель и турист. Об этом: Про возможности ВЭФ и Дальнего Востока сняли мультфильм

10:53 02.09.2021 Дальний Восток в современных условиях может стать мировой климатической столицей, об этом 2 сентября в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Читайте также: Дальний Восток претендует на статус мировой климатической столицы

10:57 02.09.2021 Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите G-20 по ситуации в Афганистане, если соответствующая инициатива о его проведении будет согласована. Об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума. Подробности в материале: Песков допустил участие Путина в саммите G20 по Афганистану

10:58 02.09.2021 В Бурятии на озере Байкал будет создан современный отель с портовой зоной, а также санаторно-курортный комплекс с термальными источниками, который позволит восстанавливать силы переболевшим COVID-19. Об этом 2 сентября рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава республики Алексей Цыденов. Читайте также: В Бурятии планируют создать здравницу для переболевших COVID-19

11:08 02.09.2021 Глава Якутии Айсен Николаев на VI Восточном экономическом форуме предложил южнокорейским партнёрам сотрудничество в реализации второго этапа строительства судоверфи в посёлке Жатай. Представители Южной Кореи заинтересовались созданием судов ледового класса. Читайте также: Якутия пригласила Корею принять участие в модернизации Жатайской судоверфи

11:10 02.09.2021 Первые случаи заболевания гриппом AH3N2 выявлены на территории России, существуют риски наступающего эпидемиологического сезона в стране. Об этом 2 сентября заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный врач РФ Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Читайте также: В России выявили первые случаи заболевания гриппом AH3N2 — Попова

11:17 02.09.2021 Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморья, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Приморского края подписали накануне Восточного экономического форума во Владивостоке соглашение о совместной реализации проектов комплексной жилой застройки «Дальневосточный квартал» в рамках ТОР. Читайте также: В Приморье построят жилой «Дальневосточный квартал»

11:19 02.09.2021 Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. duma.gov.ru

11:20 02.09.2021 Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта, сообщила 2 сентября глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума. Об этом: В Ростуризме рассчитывают на возобновление чартеров на курорты Египта

11:33 02.09.2021 В игорную зону «Приморье» в бухте Муравьиная зайдёт новый инвестор — соглашение об этом подписали представители АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», АО «Корпорация развития Приморского края», Инвестиционное агентство Приморья и ООО «Восток Резортс», дочерняя компания MANTERA 2 сентября на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом: ВЭФ-2021: в Приморье построят ещё одно казино мирового уровня

11:54 02.09.2021 Президент РФ Владимир Путин прибыл 2 сентября на остров Русский для участия в Восточном экономическом форуме, где главе государства представили интерактивную карту результатов развития Дальнего Востока. Читайте также: Путину представили интерактивную карту с инвестпроектами Дальнего Востока

11:54 02.09.2021 В настоящее время в России примерно 2,8−3 млн человек продолжают работать в удаленном формате. Об этом 2 сентября заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе сессии «Вызовы и перспективы российского рынка труда» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом: В России около 3 млн человек работают в удаленном формате

11:57 02.09.2021 Владимир Путин прибыл на площадку Восточного экономического форума.

12:04 02.09.2021 Договор с Нижне-Бурейской гидроэлектростанцией подписало руководство Амурского газохимического комплекса на VI Восточном экономическом форуме. Читайте также: Амурский газохимический комплекс договорился о поставках «зелёной» энергии

12:09 02.09.2021 У президента России Владимира Путина из-за нехватки времени нет аккаунтов в социальных сетях. Об этом 2 сентября рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков в ходе марафона «Новое знание» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Читайте также: В Кремле рассказали об отсутствии аккаунтов в социальных сетях у Путина

12:10 02.09.2021 Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил президенту РФ Владимиру Путину о новых инструментах социально-экономического развития Дальнего Востока в ходе осмотра интерактивной карты инвестиционных проектов. Читайте подробнее: Путину рассказали подробности создания нового города Спутник в Приморье

12:24 02.09.2021 Ламы из Забайкалья создадут и разрушат буддийскую мандалу из песка на Восточном экономическом форуме. «Одним из главных «магнитов» нашего павильона в этом году станет работа над настоящей буддийской мандалой из песка. Ее на протяжении работы всего форума будут создавать ламы Читинского дацана. А по окончании форума 4 сентября, как и положено, мандала будет разрушена. На это зрелищное событие мы приглашаем всех», — пояснила заместитель главы минэкономразвития региона Марина Ванчикова.

12:25 02.09.2021 Президент России Владимир Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, который находится на острове Русском во Владивостоке, где ранее открылся VI Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Путин прибыл на площадку Восточного экономического форума

12:35 02.09.2021 Во время визита на Дальний Восток в рамках VI Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин дал старт четырём производствам. Он запустил проекты компаний, которые работают в рамках территории опережающего развития «Михайловское». Подробности в материале: Путин на VI ВЭФ запустил на Дальнем Востоке четыре крупных проекта

12:35 02.09.2021 Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по социально-экономическому развитию ДФО.

12:36 02.09.2021 В России организация стимулирующих выплат медикам за работу с больными COVID-19 признана удовлетворительной, заявила 2 сентября зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова в ходе Восточного экономического форума. Об этом: Счётная палата оценила ситуацию с ковидными выплатами медикам

12:41 02.09.2021 Минэнерго России надеется, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») будут начаты до конца текущего года. Об этом 2 сентября заявил глава ведомства Николай Шульгинов на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Подробности в материале: Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки газа по СП-2 начнутся в 2021 году

12:41 02.09.2021 Президент РФ Владимир Путин на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября в режиме видеоконференции провёл с губернаторами, представителями правительства и федеральных ведомств совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Читайте также: Нужно вкладывать сейчас, чтобы завтра был ощутимый результат — Путин о ДФО

12:51 02.09.2021 Первые соглашения по механизму «дальневосточной концессии» планируется подписать в ходе VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Читайте также: На ВЭФ-2021 подпишут первые сделки по «дальневосточной концессии»

12:51 02.09.2021 Юрий Трутнев [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

12:55 02.09.2021 Президент РФ Владимир Путин на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября в ходе видеоконференции с губернаторами по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока обратил внимание на реабилитацию переболевших коронавирусом. Об этом: На Дальнем Востоке не хватает мощностей для реабилитации ковидных пациентов

13:01 02.09.2021 В Дальний Восток вложено уже 2 трлн инвестиций и создано более 81 тыс. новых рабочих мест, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил полпред Юрий Трутнев на совещании по социальному развитию ДФО, которое состоялось 2 сентября во Владивостоке в рамках VI Восточного экономического форума. Об этом: В Дальний Восток вложено уже 2 трлн рублей инвестиций

13:06 02.09.2021 Президент России Владимир Путин дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить непрерывное и достаточное субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Об этом он заявил 2 сентября на совещании в рамках VI Восточного экономического форума. Об этом: Путин поручил автоматически субсидировать авиабилеты для всех жителей ДФО

13:10 02.09.2021 Японские технологии намерены использовать при установке модульных дата-центров и камер видеонаблюдения в проекте «Умный город» в Якутии. С таким предложением выступила японская делегация на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Читайте также: Япония поделилась с Якутией идеей для строительства моста через Лену

13:18 02.09.2021 Инвестиции Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в вакцину «Спутник V» составили 22 млрд рублей. Об этом 2 сентября сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, выступая в рамках Восточного экономического форума. Читайте также: В РФПИ назвали объём инвестиций в создание «Спутника V»

13:22 02.09.2021 Президент РФ Владимир Путин считает необходимым увеличить количество авиарейсов на Дальнем Востоке и повысить транспортную связь регионов между собой. Такое распоряжение он дал 2 сентября, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО в рамках VI Восточного экономического форума. Читайте подробнее: К 2025 году авикомпания ДФО должна летать по 530 маршрутам — Путин

13:24 02.09.2021 VI Восточный экономический форум во Владивостоке 2 сентября открылся с сессии «Генеральная уборка планеты. Экономика замкнутого цикла», в которой принял участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Читайте также: На VI ВЭФ обсудили генеральную уборку планеты

13:39 02.09.2021 Продление Транссибирской магистрали на территорию Южной Кореи может стать «артерией дружбы» на Корейском полуострове, заявил 2 сентября на сессии «Туризм: новая эра гостеприимства» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке южнокорейский активист и политик, министр по делам объединения Ли Ин Ен. Читайте также: Южную Корею и Владивосток может связать железнодорожное сообщение

13:53 02.09.2021 При развитии системы здравоохранения на Дальнем Востоке необходимо учитывать специфику региона. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. Российский лидер подчеркнул, что на Дальнем Востоке нельзя руководствоваться усредненными для всех регионов формулами и принципами развития медицины. Действовать «по шаблону» в этом случае недопустимо, иначе добиться позитивных изменений не получится, подчеркнул глава государства. Об этом: Путин указал на проблемы с медициной на Дальнем Востоке

14:01 02.09.2021 С предложением провести масштабную реновацию городов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) обратился 2 сентября к президенту России Владимиру Путину заместитель председателя правительства РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания по развитию ДФО в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Читайте также: Трутнев предложил провести масштабную реновацию городов на Дальнем Востоке

14:08 02.09.2021 Россия готова к сотрудничеству для развития судоходства по Северному морскому пути со всеми заинтересованными сторонами. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. «Мы будем работать со всеми нашими коллегами в рамках международного права, а это Конвенция 1982 года», — отметил российский лидер. Читайте подробнее: Путин: Россия никому не станет ограничивать доступ к Севморпути

14:15 02.09.2021 В 2021 году агрохолдинг «Русагро» не ожидает дефицита сахара в России, однако точные оценки об объеме производства этого вида продукции можно будет сделать позднее. Об этом 2 сентября заявил журналистам гендиректор группы «Русагро» Максим Басов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Подробности в материале: В «Русагро» исключили возможность возникновения в России дефицита сахара

14:17 02.09.2021 За пять лет в газификацию населённых пунктов Приморья с привлечением концессионных моделей планируется инвестировать 5,5 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали власти региона и руководители «Газпромбанка», «Газпром межрегионгаза» и «Востокарктикнефтегаза» на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября. Читайте также: В газификацию Приморья вложат более 5 млрд рублей

14:18 02.09.2021 Кампус ДВФУ на о. Русский (сс)FEFUofficial

14:26 02.09.2021 На Дальнем Востоке необходимо вкладывать средства для развития инфраструктуры системы здравоохранения. Об этом 2 сентября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. Глава Минздрава отметил, что в ДФО активно вводят объекты здравоохранения. Так в период с 2019 по 2020 год было введено в эксплуатацию 197 медицинских учреждений. Также планируется ввести еще 321 объект здравоохранения и отремонтировать 421. Читайте подробнее: Мурашко сообщил о планах развития здравоохранения на Дальнем Востоке

14:31 02.09.2021 Из-за большого улова красной рыбы в нынешнем году цена на нее и на красную икру будет снижаться. Об этом 2 сентября заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума. Подробности в материале: Глава Росрыболовства спрогнозировал снижение цен на красную рыбу и икру

14:33 02.09.2021 В России сократились объемы перевозок жителей Дальнего Востока. Об этом 2 сентября заявил первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. По оценке первого зампреда правительства РФ, в 2021 году объём авиаперевозок удастся частично восстановить. Читайте подробнее: В правительстве указали на падение объемов пассажирских авиаперевозок в ДФО

15:00 02.09.2021 В чем будут состоять первые шаги, предпринимаемые руководством радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, еще нужно увидеть и понять. Об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в интервью «Известиям». Об этом: Для России важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем террористов — Песков

15:02 02.09.2021 Мэр Владивостока Константин Шестаков на ВЭФ — 2021. Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

15:03 02.09.2021 Внутренний авиационный пассажиропоток в России достиг рекордных показателей. Об этом 2 сентября заявил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. «Мы должны довести мобильность населения до единицы. Она у нас сегодня хуже, чем в Европе в два раза и хуже, чем в США в четыре раза. И для этого просто нужны реальные деньги», — сказал Савельев. Читайте подробнее: В России растёт число внутренних перелетов — министр транспорта

15:32 02.09.2021 Исторической задачей современной власти является преумножение числа жителей Дальнего Востока. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам российского лидера, власти страны делают для развития ДФО многое, но этого все равно недостаточно, поскольку местное население продолжает переезжать в другие регионы России. Подробности в материале: Путин назвал историческую задачу на Дальнем Востоке

15:32 02.09.2021 Москва вынуждена будет принимать контрмеры для обеспечения полной безопасности России в случае приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Читайте также: В Кремле пообещали контрмеры при приближении НАТО к границам России

15:33 02.09.2021 Количество мер поддержки для семей с детьми в России недостаточное, заявил 2 сентября президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин заявил о недостаточности мер поддержки детей в России

15:43 02.09.2021 Разработка проекта моста на Сахалин продолжает вестись. Об этом 2 сентября сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам главы Минтранса этим вопросом на данный момент занимается РЖД. При этом он положительно охарактеризовал этот проект, но назвал его затратным. Об этом: В Минтрансе мост на Сахалин назвали «достаточно дорогим»

15:44 02.09.2021 Несмотря на то, что ни Москва, ни Киев не отвергают возможности встречи президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, пока стороны далеки от конкретной повестки дня такой возможной встречи. Об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Подробности в материале: В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

15:47 02.09.2021 С 2022 года на Дальнем Востоке начнет действовать специальная программа поддержки высшего образования. Об этом 2 сентября заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. «Разработали специальную программу поддержки дальневосточных университетов. Мы уже ее обсудили с ректорским сообществом, с коллегами из Государственной думы и Совета Федерации, она такая достаточно хорошая, с учетом специфики Дальнего Востока», — сказал Фальков. Читайте также: Для Дальнего Востока подготовили программу поддержки вузов

15:54 02.09.2021 Дальнему Востоку необходимы условия для развития, а не субсидирование, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

15:57 02.09.2021 Многие города Дальнего Востока нуждаются в реновации. Об этом 2 сентября заявил зампред правительства — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. Выступая на совещании по социально-экономическому развитию ДФО, полпред попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность запуска в округе программы реновации населенных пунктов. Читайте также: На Дальнем Востоке могут запустить программу реновации городов

16:04 02.09.2021 России должна продолжать развитие Дальнего Востока, преумножая успехи прошлых лет. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. «Россия осваивает эти территории давно. Делает это силами наших выдающихся предшественников, усилиями миллионов наших предков. Делает это осмысленно», — сказал глава государства. Читайте подробнее: Путин поручил преумножить исторические успехи России на Дальнем Востоке

16:13 02.09.2021 У России есть возможность стать частью бурно развивающегося в экономике, науке и других отраслях мира. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. Ключом к такой возможности является Дальний Восток. Этот регион России находится по соседству с наиболее динамично развивающимися странами мира, что несет в себе существенные перспективы для всей РФ. Читайте также: Путин заявил о возможности России стать частью «бурно развивающегося мира»

16:24 02.09.2021 Минпромторг РФ не исключает периодических сбоев поставок электронных автокомпонентов и в 2022 году. Об этом РИА Новости заявил глава министерства Денис Мантуров.

16:34 02.09.2021 Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина по развитию Дальнего Востока заявил, что средств региону выделяется достаточно. «На Дальнем Востоке делается очень много, денег выделяется достаточно, и мы и дальше будем выделять, просто нужно этим пользоваться, и нужно задействовать ресурсы не только федерального бюджета, а все деньги надо задействовать ‑ и регионов, и муниципалитетов, и фондов», — сказал Силуанов.

16:59 02.09.2021 Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков планирует изучить на месте, как развиваются дальневосточные НИИ, которые изучают биологию моря.

17:13 02.09.2021 Ростуризм и туроператор TUI Россия в 2022 собирается запустить чартерные рейсы на Камчатку. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на гендиректора TUI Тараса Демура.

17:38 02.09.2021 Создание новых городов на Дальнем Востоке не является актуальной задачей, поскольку необходимо сконцентрировать силы на поддержке уже существующих городов в регионе. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин «на полях» ВЭФ.

17:50 02.09.2021 Первый день ВЭФ завершился.

18:42 02.09.2021 ВЭФ [ Анастасия Хохлова © ИА REGNUM ]

19:06 02.09.2021 Заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой о том, что в России хотят запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, который начнётся 15 января и продлится до конца апреля, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Люди зимой работают» — Ростуризм планирует запустить зимний кешбэк

19:07 02.09.2021 Заявление главы Минтруда Антона Котякова о том, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала, сумма на 2022 год составит 503 237 рублей за первого ребенка и 665 009 рублей за второго, вызвало реакцию интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Властям пора идти дальше» — сети об индексации материнского капитала в РФ

19:08 02.09.2021 Заявление главы Минтруда РФ Антона Котякова о том, что рынок труда в России в целом вернулся на допандемический уровень, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Беззарплатица страшнее безработицы» — сети о ситуации на рынке труда в РФ

19:52 02.09.2021 Сессия на ВЭФ-2021. Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

21:12 02.09.2021 Заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что крупнейшим российским банкам нет необходимости сейчас работать в Крыму — РНКБ и банк «Россия» полностью покрывают потребности населения и бизнеса в банковских услугах, спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 2 августа в социальной сети Facebook. Читайте также: «Крым — Россия или серая зона?» — сети об отсутствии крупных банков в Крыму

21:18 02.09.2021 Минприроды РФ направит обращение в Минпросвещения с предложением ввести обязательный урок по экологии в школьную программу. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума.

22:03 02.09.2021 Сессия «Агрокомплекс Дальнего Востока» на ВЭФ-2021. Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

00:35 Работа по ликвидации 14 крупных свалок и рекультивации девяти опасных объектов завершится в России до конца 2021 года. Об этом 2 сентября сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Читайте подробнее: В России до конца года ликвидируют 14 свалок, крупнейшую — в Челябинске

02:41 Правительство России уже добилось снятия всего экспорта бензина без введения прямого запрета, поэтому сейчас такая «очень сильная мера» будет преждевременной, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на полях Восточного экономического форума. Подробности в материале: В Минэнерго России считают преждевременным запрещать экспорт бензина

04:09 Губернатор Магаданской области Сергей Носов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на площадке Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в здравоохранении Колымы и в целом ДФО. Подробности в материале: Глава Колымы рассказал Путину о бедственной ситуации здравоохранения в ДФО

04:24 Сельхозпроизводители Амурской области столкнулись с тем, что не могут получить страховые выплаты за гибель урожая на затопленных паводковыми водами полях. Страховые компании делают всё возможное для того, чтобы в случае наступления страхового случая не выплачивать положенные средства. Подробности в материале: Сельхозкомпаниям Приамурья отказывают в выплате страховок после наводнения

04:38 Вышедшие из берегов реки Амурской области затопили более 50 тыс. га земель. На большей части этой территории погиб весь урожай, сообщил глава региона Василий Орлов президенту РФ Владимиру Путину на совещании в рамках VI Восточного экономического форума. Об этом: Паводок в Приамурье погубил посевы на 50 тыс. га сельхозземель

04:50 Второй день VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Фото: Андрей Лавренчук ИА REGNUM

04:56 Население Дальнего Востока уже успело оценить положительные моменты от появления в регионе единой авиакомпании. На субсидированные билеты выделено уже 1,85 млрд рублей. Стоимость билетов на перелёты между дальневосточными регионами колеблется от 2,2 тыс. рублей до 10 950 рублей, об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября рассказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Об этом: Губернатор Сахалина Лимаренко рассказал Путину о дальневосточной авиации

04:59 Второй день VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Фото: Андрей Лавренчук ИА REGNUM

05:00 Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко подписали на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке соглашение по строительству на Колыме объектов социальной инфраструктуры. Читайте также: ВЭФ-2021: на Колыме построят более 20 объектов социальной инфраструктуры

05:04 Необходимо продолжить развивать сеть малых аэродоромов и посадочных полос на Дальнем Востоке. Об этом на совещании в рамках VI Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность, что в правилах, составленных для малых аэропортов, можно найти требования, которые являются для малых аэропортов явно избыточными и обременяют их работу. Об этом: Путин поручил избавить малые аэропорты ДФО от избыточных требований

05:05 Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением распространить действие дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничений по возрасту. Читайте подробнее: Путина попросили снять ограничения по ипотеке для бюджетников

05:08 Минздрав РФ не поддерживает отмену масочного режима, введённого в стране в рамках борьбы с угрозой распространения коронавируса. Подробности в материале: Минздрав России выступил против отмены масочного режима в стране

05:24 Второй день VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Фото: Андрей Лавренчук ИА REGNUM

05:29 Потери в российском энергетическом экспорте от перехода мировой экономики к углеродной нейтральности составят $192 млрд (14 трлн рублей) к 2050 году, спрогнозировал глава Сбербанка Герман Греф, выступая 3 сентября на Восточном экономическом форуме — 2021. Подробности в материале: Греф спрогнозировал потери в экспорте России от глобального энергоперехода

05:31 Соревнования по керлингу проходят на ледовой арене «Полюс» в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Этап Мировой серии по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup продлится до 4 сентября. Участвуют спортсмены пяти государств. Читайте подробнее: Во Владивостоке в рамках VI ВЭФ проходит международный турнир по керлингу

05:37 Стоимость авиационного керосина существенно сказывается на ценах на билеты региональных авиаперевозок. На Сахалине планируют производить керосин из газового концентрата, об этом 2 сентября на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Об этом: Власти Сахалина придумали, как удешевить керосин для авиаперевозок

05:39 Анатолий Чубайс на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Фото: Андрей Лавренчук ИА REGNUM

05:46 Доля российского оборудования в нефтегазовом секторе России превысила 60%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая 3 сентября на Восточном экономическом форуме — 2021. Читайте подробнее: Мантуров сообщил о росте доли российского оборудования в нефтегазе до 60%

05:47 В Тындинском районе Приамурья появится крупная угольная железнодорожная станция. Соответствующее соглашение заключено на VI Восточном экономическом форуме с компанией ООО «АнтрацитИнвестПроект» и корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Читайте подробнее: В Амурской области создадут новый логистический кластер

05:50 Соглашение о строительстве развлекательных объектов мирового уровня с развитой инфраструктурой подписали 2 сентября представители трёх институтов развития Дальнего Востока и компании «Восток Резортс» на Восточном экономическом форуме. Общий объем инвестиций в проекты составит 23,5 млрд рублей. Об этом: Во Владивостоке построят гольф-парк и парк развлечений мирового уровня

05:51 Второй день VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Фото: Андрей Лавренчук ИА REGNUM

05:59 Заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко и директор корпоративного бизнеса Восточного региона ПАО «ВымпелКом» Олег Бирюков в присутствии губернатора Сергея Цивилева подписали соглашение о развитии цифровой экономики на территории сибирского региона. Документ подписан сегодня, 3 сентября, в рамках Восточного экономического форума, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Об этом: На ВЭФ заключено соглашение о развитии цифровой экономики в Кузбассе

06:00 Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября представил проект модернизации морского порта Корсакова. На его базе планируется строительство крупного современного рыбного порта, что позволит вернуть российский бизнес на отечественный рынок. Читайте подробнее: Путин поддержал идею строительства крупнейшего в мире рыбного порта

06:04 АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», правительство Амурской области и АО «Байкало-Амурская горнорудная корпорация» заключили соглашение о восстановлении и развитии Олекминского месторождения. Договорённость письменно оформлена на VI Восточном экономическом форуме. Читайте также: В добычу титано-магнетитовых руд в Приамурье вложат 5 млрд рублей

06:16 Российские абитуриенты в 2021 году проявили больший интерес к строительным специальностям, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе лекции-экскурсии, прочитанной в Ульяновске и показанной 3 сентября на марафоне «Новое Знание» во Владивостоке. Подробности в материале: Народ идёт на стройку: Хуснуллин оценил приток молодёжи в строительные вузы

06:20 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 3 сентября, в рамках VI Восточного экономического форума, заключил соглашение о развитии туристических объектов в Шерегеше. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Об этом: Кузбасский Шерегеш хотят вывести на мировой уровень

06:24 На площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке власти Хабаровского края заключили меморандум о трехстороннем сотрудничестве с компанией «ОПЕКА-ГРУПП» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики по реализации ряда социальных проектов. Подробности в материале: ВЭФ-2021: в Хабаровске откроют пансионаты для пожилых и инвалидов

06:29 На сегодняшний день в России развёрнуто 220 тыс. коек для пациентов, заболевших COVID-19 и с подозрением на данное заболевание. Читайте также: Замглавы Минздрава РФ назвал число свободных коек для пациентов с COVID-19

06:55 Президент РФ Владимир Путин 3 сентября провёл встречу в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума. Читайте также: Участники ВЭФ рассказали Путину о необходимых инструментах развития ДФО

06:58 Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на площадке ВЭФ-2021 2 сентября после доклада губернатора Магаданской области о состоянии здравоохранения в ДФО согласился, что действующая модель финансирования здравоохранения действительно не справляется со своей задачей. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение ФАПов и поликлиник оставляет желать лучшего. Читайте также: ВЭФ: Путин поручил создать подкомиссию Госсовета по здравоохранению в ДФО

07:08 Центр Владивостока [(сс) Владимир КОБЗАРЬ].

07:10 Президент РФ Владимир Путин не поддержал предложение участников сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить» VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом глава государства заявил на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума 3 сентября. Читайте также: Путин отказался вводить мораторий на проверки бизнеса на пять лет

07:11 Объём финансирования геологоразведочных работ в России в 2022—2024 годах составит 31,6 млрд рублей, сообщил 3 сентября журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Читайте подробнее: Правительство России выделит на геологоразведку 31,6 млрд рублей

07:12 Напомним, в 2020 году был подписан Указ Президента РФ Владимира Путина «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока». На его основе запущена Национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего она нацелена на приток людей, приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке.