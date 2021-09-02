Чита, 2 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Забайкальские семьи, пострадавшие минувшим летом от трех волн паводка, получили в общей сложности 480 тысяч рублей из средств, которые поступили на счет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, сбор финансовой помощи был открыт региональным министерством труда и социальной защиты населения совместно с Фондом.

Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Наводнение в Забайкалье

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«Распределение средств ведется с учетом мнений специалистов отделов социальной защиты населения, которые действуют в районах, пострадавших от подтопления», — пояснил глава ведомства Евгений Казаченко.

По его словам, отбираются многодетные малообеспеченные семьи. На сегодняшний день порядка 20 таких семей из Шелопугинского, Газимуро-Заводского и Балейского районов получили финансовую помощь на приобретение бытовой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край пережил уже три волны поводка. Под затопление попало более 13 тысяч человек в 48 населенных пунктах, пострадали 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков.

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